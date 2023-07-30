許多人拉肚子、腸胃炎期間，總會選擇吃白吐司或清粥，這樣的做法可能不一定正確。外科醫師江坤俊就表示，若是單純的胃發炎，吃白吐司會更慘，因其為澱粉類，吃下肚反而刺激胃酸分泌，加劇胃部不適。醫師提醒，即便是腸子發炎，也要記得適時補充蛋白質，有助受損腸黏膜修復。

醫師江坤俊在《江P醫件事》提到，肚子痛或腸胃不適時，老一輩的人都會說要吃清淡一點，甚至是白吐司或清粥。事實上，醫師說要視情況而定，若為單純的胃發炎，吃白吐司就糟糕了，因其為澱粉類，會刺激很多胃酸分泌，胃已經不舒服，又讓胃酸分泌，只會讓不適感加劇。

不過，江坤俊表示，假使是單純的腸子在發炎，即常說的拉肚子或吃壞東西，此時吃白吐司就是正確的，因為它比較不會刺激腸胃道。

至於該如何分辨肚子痛時，是腸發炎還是胃發炎？江坤俊說明，胃在較上面的位置，腸子則分布在肚子整片，因此若不適感擴及整個腹部，就比較可能是腸發炎；但若是單純的上腹痛，就比較像是胃發炎。

除此，江坤俊提醒，即便是腸發炎，也不要只吃白吐司，因為腸發炎即代表腸黏膜受傷，此時需要靠補充一點蛋白質來修復，因此務必別只吃白吐司。