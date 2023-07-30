俄羅斯首都莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，烏克蘭無人機今（30）日凌晨襲擊莫斯科金融區，造成2棟辦公大樓輕微受損，所幸無人受傷。目前已知，無人機攻擊造成一棟50樓層高大廈的5至6樓「爆炸」，有民眾捕捉到爆炸巨響與引發火花的瞬間，現場民眾驚聲尖叫。
綜合「今日俄羅斯」（Russia Today）、塔斯社（TASS）等報導，莫斯科市長索比亞寧今日凌晨在Telegram發文指出，烏克蘭無人機夜襲莫斯科金融區，導致2棟高樓大廈的外牆正面輕微受損，所幸這起攻擊並未造成人員傷亡。
塔斯社引述消息人士指出，普列斯妮雅（Presnenskaya）堤岸區域一棟50層高樓大廈的5至6樓發生「爆炸」，導致玻璃被震碎，當局正疏散附近民眾，救難人員也已抵達現場，消息人士指出，爆炸並未導致大樓起火。
網路上也瘋傳無人機空襲瞬間，畫面顯示，高樓間突然傳來無人機飛近的嗡嗡聲，接著遠處一棟大廈的低樓層區域突然爆出巨大火光，現場傳來「砰」一聲的巨大爆炸聲響，影片中一名女子不斷尖叫、哭號。
目前尚無法證實影片的真實性。
稍早俄羅斯有關部門稱，俄軍防空部隊已在莫斯科西邊驅逐2架無人機。
天亮後的現場畫面顯示，一棟高樓的一整排外牆玻璃被震碎，殘骸散落一地。
目前當局已暫停莫斯科西南方伏努科夫（Vnukovo）國際機場的所有航班起降，不過東南方的杜莫迪多沃（Domodedovo）機場、北方的謝瑞米提耶佛機場（Sheremetyevo airport）仍照常運作。
（持續更新）
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