俄羅斯首都莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，烏克蘭無人機今（30）日凌晨襲擊莫斯科金融區，造成2棟辦公大樓輕微受損，所幸無人受傷。目前已知，無人機攻擊造成一棟50樓層高大廈的5至6樓「爆炸」，有民眾捕捉到爆炸巨響與引發火花的瞬間，現場民眾驚聲尖叫。

💥 Moscow under attack: A drone can be heard flying into a building resulting in a massive explosion this morning.

'Moscow City' is a very high-end business district just 2.8 miles from the Kremlin. (4.5km) Multiple drone strikes reported. pic.twitter.com/hPduDET75M — Igor Sushko (@igorsushko) July 30, 2023

綜合「今日俄羅斯」（Russia Today）、塔斯社（TASS）等報導，莫斯科市長索比亞寧今日凌晨在Telegram發文指出，烏克蘭無人機夜襲莫斯科金融區，導致2棟高樓大廈的外牆正面輕微受損，所幸這起攻擊並未造成人員傷亡。

俄羅斯指控烏克蘭無人機30日凌晨空襲莫斯科金融區，釀成高樓大廈受損。圖為莫斯科普列斯妮雅（Presnenskaya）堤岸的金融區資料照。（資料照／shutterstock）

塔斯社引述消息人士指出，普列斯妮雅（Presnenskaya）堤岸區域一棟50層高樓大廈的5至6樓發生「爆炸」，導致玻璃被震碎，當局正疏散附近民眾，救難人員也已抵達現場，消息人士指出，爆炸並未導致大樓起火。

網路上也瘋傳無人機空襲瞬間，畫面顯示，高樓間突然傳來無人機飛近的嗡嗡聲，接著遠處一棟大廈的低樓層區域突然爆出巨大火光，現場傳來「砰」一聲的巨大爆炸聲響，影片中一名女子不斷尖叫、哭號。

WATCH: Drone hits office building in Moscow pic.twitter.com/PdnRnUozMM — BNO News (@BNONews) July 30, 2023

目前尚無法證實影片的真實性。

俄羅斯指控烏克蘭無人機30日凌晨空襲莫斯科金融區，釀成高樓大廈受損。（圖／路透社）

稍早俄羅斯有關部門稱，俄軍防空部隊已在莫斯科西邊驅逐2架無人機。

天亮後的現場畫面顯示，一棟高樓的一整排外牆玻璃被震碎，殘骸散落一地。

俄羅斯指控烏克蘭無人機30日凌晨空襲莫斯科金融區，釀成高樓大廈受損。（圖／路透社）

目前當局已暫停莫斯科西南方伏努科夫（Vnukovo）國際機場的所有航班起降，不過東南方的杜莫迪多沃（Domodedovo）機場、北方的謝瑞米提耶佛機場（Sheremetyevo airport）仍照常運作。

俄羅斯指控烏克蘭無人機30日凌晨空襲莫斯科金融區，釀成高樓大廈受損。圖為一棟大樓遇襲後的毀損情形。（圖／路透社）

Footage showing the 2nd Building in the Russian Capital of Moscow which was Struck this morning by a Ukrainian “Kamikaze” Attack Drone with this Building appearing to have suffering much more Significant Damage than the “IQ-Quarter” Mixed-Used Center. pic.twitter.com/9hoXnRqlzQ — OSINTdefender (@sentdefender) July 30, 2023

（持續更新）