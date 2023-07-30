2024總統大選競爭激烈，民眾黨參選人柯文哲近日陷入仇女、厭女風暴，但媒體人黃揚明認為檯面上的3名參選人其實都有類似狀況，更直言未來在野若有機會結盟，有很高的可能性，是不談由誰來當副手。

黃揚明在昨（29）日播出的網路節目《全民平評理》中表示，雖然716遊行後綠營開始攻擊柯文哲厭女，但從長期的民調看來，柯的男性支持者一直都比女性高，並非最近才發生，且柯過去雖然確實有相關言論，但近期頻率明顯降低很多，代表柯也在持續學習、改進。

「性別平等觀念，以這次大選來說3組候選人其實都不及格。」黃揚明指出，台灣已經有一位女總統，但目前的3組候選人全部是男性，若他是柯文哲或國民黨參選人侯友宜的幕僚，絕對會建議只能找女性副手，而民進黨參選人賴清德目前被列出來的熱門副手人選，本來就全是女性。

黃揚明認為，在目前參選人都需要找女性當副手的狀況下，未來在野陣營若有合作的曙光，很有可能不會再討論到底是侯柯配或是柯侯配，而是會轉為執政聯盟、不分區立委名單上的合作；黃直言，在台灣目前的憲政體制中，副總統是一個很空的位置，更以行政院長陳建仁為例，當了一任副總統後就把位置給讓出來了，「所有人都知道，搶第一任副手簡直是傻瓜！」