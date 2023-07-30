香港昨日連續發生3起中高齡者輕生事件，引起輿論關注。香港民間團體公布統計數據顯示，去年有超過千起輕生死亡個案，輕生數字和輕生率均創2007年以來新高，60歲以上族群的死亡個案也打破多年紀錄。學者認為，長者自殺率上升或與疫情及移民潮有關，建議政府給予獨居長者支援。

香港《東方日報》報導，29日清晨6時許，72歲的王姓老翁倒臥於九龍塘一處平台，疑似從高處墜落，當場死亡，執法人員在場檢獲遺書，不排除他因病輕生。而約4小時後，68歲的葉姓女子在九龍城以繩索上吊，搶救不治。同日傍晚6時許，67歲的戴姓男子疑因病厭世，從油麻地平安大廈10樓以上的高處跳樓輕生，當場不治。

一天發生3起輕生案件，引起香港社會譁然。香港撒瑪利亞防止自殺會昨日公布數據顯示，去年共有1080件輕生死亡個案，男性676件、女性則占404件，自殺率為14.73，即每10萬人中有14.73人輕生身亡，平均每天約有2.96人死亡。較2021年輕生死亡人數的1010件上升70件，自殺率也上升1.03。

若按年齡層分析，去年60歲以上輕生死亡個案共有477件，占總輕生死亡數字44.17％，自殺率則為21.73，分別較2021年上升了6.95％及0.61，是1973年以來最高；70歲以上長者，近5年間的輕生數字也從188件升至282件。該會認為，長者輕生死亡個案，有不斷上升及「破紀錄」的跡象。

香港大學賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝表示，長者輕生人數增加，很大程度與近年的新冠疫情及掀起的移民潮有關。他說，很多獨居長者獨自度日，十分孤獨，加上過往檢疫時仍缺乏支援，故大部分長者或會較易產生有被遺棄、忽略的感覺，同時又受長期病患、痛症等影響，部分患病長者或不想成為家人負累，最終萌起輕生念頭。

他建議當局應在社區重新建立「社會網絡」，以助長者重新與社會接軌，包括舉辦更多社交活動予退休人士、長者等參與，建立其歸屬感之餘，也令他們感到受社會重視及關注，更可培養活躍退休生活。另外，政府更應該善用新成立的「18區關愛隊」，找出更多獨居長者，透過家訪給予協助。

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