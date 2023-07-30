大陸國家統計局30日公布對全大陸7.2萬家規模以上文化及相關產業企業調查，結果顯示，今年上半年文化企業營業收入5兆9357億元（人民幣，下同），比上年同期增長7.3％。

分產業類型看，文化製造業實現營業收入1兆8571億元，比上年同期下降2.1％；文化批發和零售業1兆0027億元，增長4.8％；文化服務業3兆0758億元，增長14.9％。

分領域看，文化核心領域實現營業收入3兆8711億元，比上年同期增長12.5％；文化相關領域2兆0646億元，下降1.2％。文化核心領域包括新聞資訊服務、內容創作生產、創意設計服務、文化傳播管道、文化投資運營、文化娛樂休閒服務6個行業。

分行業類別看，新聞資訊服務實現營業收入7866億元，比上年同期增長15.2％；內容創作生產1兆2826億元，增長9.4％；創意設計服務9809億元，增長10.6％；文化傳播管道7161億元，增長13.2％；文化投資運營300億元，增長26.2％；文化娛樂休閒服務748億元，增長76.2％。

文化相關領域方面，文化輔助生產和中介服務7051億元，下降2.5％；文化裝備生產2859億元，下降6.2％；文化消費終端生產1兆0736億元，增長1.1％。

分區域看，東部地區實現營業收入4兆6558億元，比上年同期增長8.1％；中部地區7023億元，年增長1.3％；西部地區5242億元，增長9.0％；東北地區534億元，增長7.0％。

上半年，文化企業實現利潤總額4785億元，比上年同期增長35.4％；營業收入利潤率為8.06％，年增1.67個百分點。上半年末，文化企業資產總計18兆7927億元，比上年同期增長7.7％；每百元資產實現的營業收入為64.0元，年增0.2元。