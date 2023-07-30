42歲港姐出身的李施嬅最近在IG分享和兩個朋友到美國比佛利山莊旅行，她透露當時三人正在車上喝咖啡，兩個朋友坐前座，她一人坐在後座，突然有一個流浪漢開車門坐進後座，讓三人當場嚇傻動彈不得，請他離開，對方還嗆：「妳不敢報警」，讓他們嚇傻度秒如年，幸好對方後來識相怕警察來，摸摸鼻子落跑，結束一場驚魂記。

李施嬅稍早在IG表示自己在美國遇險，她和朋友共三人到比佛利山莊度假，正當他們悠哉在車上喝咖啡時，突然有流浪漢開車門坐到她旁邊，她當下腦筋斷線，不知道應該離開這部車還是要大喊救命，但她怕這樣會刺激到流浪漢，反過頭攻擊她朋友，最後她決定不出聲假裝是透明人，希望不要引起對方注意，也不會搶她手機。

接著，李施嬅的朋友出聲說他不是Uber司機請他下車，流浪漢裝傻說：「是嗎」，友人繼續說：「是啊，你再不下車我就要報警了」，流浪漢嗆：「不，你不會（報警）」，李施嬅說自己當下在一旁瑟瑟發抖不敢出任何聲音，後來她朋友就將所有車窗搖低，拿起手機打電話報警，對方才肯下車，李施嬅回憶那幾分鐘的時間像是靜止了一樣，不敢再回想。

李施嬅最後感慨說，沒想到她覺得世上最安全的地方，都有機會發生這種事情，呼籲大家要小心，有人在車上就一定要鎖門，警覺性高一點，多留意身旁有沒有不尋常的人。網友見此回應：「最要緊的是人沒事，菩薩保佑你平安」、「最近我們多倫多也有好多精神有問題的流浪漢」、「真的要提高警覺」、「妳表現得好好，而且冷靜」。