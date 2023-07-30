大陸女星高圓圓是著名的氣質女星和幸福人妻代表，儘管高圓圓已升格當媽，依舊無損她的高顏值和仙氣，有網友近日就直擊，高圓圓和趙又廷現身街頭，43歲高圓圓辣穿露背洋裝，白皙美肌全都露，畫面相當吸睛，而小倆口感情更是甜蜜蜜，不只牽手過馬路，高圓圓還調皮地捏趙又廷的鼻子，幸福指數爆表。

高圓圓、趙又廷近日被直擊現身河北阿那亞出席活動，兩人先是被發現在麵包店買麵包，高圓圓穿寬版襯衫、長裙、腳踩拖鞋，戴墨鏡、草帽，穿搭相當有型，趙又廷則是穿一身黑、低調戴墨鏡，兩人藏不住濃濃星味，被眼尖民眾認出，趙又廷則親民地揮手打招呼。

小倆口除了「黏踢踢」買麵包外，甜蜜的兩人還被直擊，十指緊扣在街頭散步，高圓圓、趙又廷走著走著還突然停下來，高圓圓看起來被逗樂、忽然大笑，還捏了趙又廷的鼻子，互動宛如偶像劇般浪漫，當街曬恩愛，閃瞎一票網友。

高圓圓、趙又廷隔天還被直擊牽手過馬路，結婚9年仍如新婚甜蜜，而高圓圓辣穿露背洋裝，白皙美肌全都露，畫面相當吸睛，女神外套只穿一半，性感又不失健康美，俏麗模樣完全看不出是43歲熟女。