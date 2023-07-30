Leo王28、29日分別在Legacy台北、台中「鐵漢柔情2023」開唱。（Legacy Taipei 提供）

Leo王28、29日分別在Legacy台北、台中「鐵漢柔情2023」開唱。（Legacy Taipei 提供）

金曲嘻哈歌王Leo王去年4月遭爆出軌嫩妹，同年9月也認了離婚。他本月28、29日分別在Legacy台北、台中「鐵漢柔情2023」開唱，揪來眾多好友兄弟如李權哲、雷擎、謝明諺、曾增譯、UG等人擔任樂手共組豪華爵士大樂隊，一起大秀「癡漢爵情」！Leo王身穿T-shirt、頭掛毛巾登台，以濃濃爵士風情接連演唱〈空空〉等歌，以及搭上熱門時事「白飯事件」再度翻紅的〈白飯〉，台下粉絲嗨炸興奮歡呼。

Leo王和樂手一搭一唱秀饒舌唱功，唱畢還邊喘邊自嘲：「以前沒有這麼快就累了！」Leo王翻唱多首歌曲，北京搖滾歌手小老虎〈逍遙客〉、顏冠希JY〈阿明〉，還特別演唱樂團「來吧！焙焙！」的〈友情值千金〉送給台上這幫認識多年的好朋友們，風格獨具的Leo王將所有歌曲全都唱成他的形狀！

後段節目，Leo王激情演唱〈時間的奶昔〉、〈5000塊〉，而唱到與陳嫺靜合作的大熱新歌〈得意的一天〉時竟拿出陳嫺靜的大面具讓台下笑翻。相當喜愛爵士樂的Leo王也選唱經典爵士作品〈There will never be another you〉，更極具風情地用中文和客語重新作詞。Leo王回憶：「這是我九歲聽的歌，我們小時候都聽周杰倫長大！」並驚喜演唱周杰倫〈暗號〉掀起高潮，台下粉絲大聲合唱還送上一片浪漫燈光海。