Leo王28、29日分別在Legacy台北、台中「鐵漢柔情2023」開唱。(Legacy Taipei 提供)

Leo王28、29日分別在Legacy台北、台中「鐵漢柔情2023」開唱。(Legacy Taipei 提供)

金曲嘻哈歌王Leo王去年4月遭爆出軌嫩妹,同年9月也認了離婚。他本月28、29日分別在Legacy台北、台中「鐵漢柔情2023」開唱,揪來眾多好友兄弟如李權哲、雷擎、謝明諺、曾增譯、UG等人擔任樂手共組豪華爵士大樂隊,一起大秀「癡漢爵情」!Leo王身穿T-shirt、頭掛毛巾登台,以濃濃爵士風情接連演唱〈空空〉等歌,以及搭上熱門時事「白飯事件」再度翻紅的〈白飯〉,台下粉絲嗨炸興奮歡呼。

Leo王和樂手一搭一唱秀饒舌唱功,唱畢還邊喘邊自嘲:「以前沒有這麼快就累了!」Leo王翻唱多首歌曲,北京搖滾歌手小老虎〈逍遙客〉、顏冠希JY〈阿明〉,還特別演唱樂團「來吧!焙焙!」的〈友情值千金〉送給台上這幫認識多年的好朋友們,風格獨具的Leo王將所有歌曲全都唱成他的形狀!

後段節目,Leo王激情演唱〈時間的奶昔〉、〈5000塊〉,而唱到與陳嫺靜合作的大熱新歌〈得意的一天〉時竟拿出陳嫺靜的大面具讓台下笑翻。相當喜愛爵士樂的Leo王也選唱經典爵士作品〈There will never be another you〉,更極具風情地用中文和客語重新作詞。Leo王回憶:「這是我九歲聽的歌,我們小時候都聽周杰倫長大!」並驚喜演唱周杰倫〈暗號〉掀起高潮,台下粉絲大聲合唱還送上一片浪漫燈光海。