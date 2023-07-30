我國消防員自費前往2023世界警察消防運動會，開幕式時卻因團服有國旗樣式及帶國旗入場，遭我國警政署官員制止。時代力量發言人余佳蒨30日指出，當台灣努力以「TAIWAN」之名走向國際時，卻發生警政機關自我審查、矮化國家尊嚴，令人感到遺憾，呼籲外交部應有明確且清晰的指引，避免自我審查、矮化的情況屢屢發生。

余佳蒨指出，回顧2009年的世界警消運動會同樣在加拿大舉辦，內政部警政署所組隊的代表團，卻可透過外交部事前的協調準備，拿著國旗進場，還高舉「TAIWAN」銜牌。14年後，當國際局勢丕變，世界逐漸看見台灣時，卻發生內政部警政署在參與國際活動時選擇自我矮化。

余接著表示，事後林右昌緊急回應表示有誤會，「不用顧慮，可拿出國旗」，但外交部竟未置一詞、放任這樣自貶國格的事情發生，實在讓人匪夷所思。

余佳蒨表示，台灣身處特殊的國際處境，外交部、體育署等相關部會，對於政府與民團如何在特殊國際情勢下，表達台灣與中國的不同，應該要有明確且清晰的指引，讓參與單位得以遵循，避免自我審查、矮化的情況屢屢發生，更不應讓部分政府單位成為台灣走向世界的絆腳石。

余佳蒨呼籲，蔡英文總統、行政院長陳建仁，請責成外交部、體育署等相關部會，針對類似情事給予相關協助。同時，時代力量將會持續努力推動台灣國家正常化，讓台灣之名走向世界，讓世界看見台灣。