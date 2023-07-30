有些人平時看似好相處，可是一旦被踩到地雷後，不僅會記住一輩子，更是會毫不手軟展開報復，大陸《搜狐網》運勢專欄指出，生肖牛、蛇、虎最會記仇，只要有人得罪他們，絕對會加倍奉還，甚至不達目的絕不罷休。

▍生肖牛

生肖牛性格憨厚老實、非常固執，一旦生氣起來後果將不堪設想，也會記恨一輩子，他們自尊心極強，不容許被人瞧不起，也討厭被人落井下石，只要有人得罪必將展開報復，不達目的絕不罷休。

▍生肖蛇

生肖蛇記憶力超強，一旦有人得罪不僅記住一輩子，也難以獲得原諒，並會在暗中設立圈套，讓他人不知不覺掉入陷阱中。他們很會記仇，任何事都能記得一清二楚，而他們最看重隱私，若有人踩到，絕對吃不完兜著走。

▍生肖虎

生肖虎個性強勢，一旦有人得罪或與他們搶奪利益時，絕對會毫不手軟展開報復，而他們也無法忍受別人帶來的任何傷害，若被他們發現，不僅會加倍奉還，更會非常絕情不留活路給對方。