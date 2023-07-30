2018年台鐵與日本信濃鐵道互換列車塗裝，信濃鐵道將其115系電車（1編3輛）塗裝為有「英國貴婦」美名的台鐵EMU100自強號式樣，今年115系車輛將更新退役，塗裝式樣車將卸裝下線，台鐵計劃於當日開行動態保存中的EMU100自強號電聯車專列，並發行名片式紀念套票。這也是EMU100疫後首次公開亮相。
2018年台鐵與日本信濃鐵道株式會社簽訂友好鐵路協定，雙方以同名「田中」車站締結姊妹車站，並互換列車塗裝：信濃鐵道將其115系電車（1編3輛）塗裝為台鐵EMU100自強號式樣，並在當年11月15日上線營運，造成日本鐵道迷狂追火車風潮。
台鐵表示，由於115系車輛即將更新退役，信濃鐵道預定今年11月將EMU100塗裝式樣車卸裝下線，所以只剩下3個多月能夠看到這輛式樣車在信濃鐵道路線輕井澤=長野運轉身影。
台鐵局長杜微日前赴日考察時，特別去信濃田中站看EMU100式樣車。杜微表示，感謝信濃鐵道長期以來和台鐵友好合作，台日鐵道迷可以把握日本EMU100式樣車在線營運期間，體驗留念。
台鐵表示，配合11月日本信濃式樣車卸裝、以及在台灣盛大舉行的田中國際馬拉松賽事，正計劃於當日開行動態保存中的EMU100自強號電聯車專列，並發行名片式紀念套票。這也是EMU100於疫情後首次公開亮相，喜歡「英國貴婦」的民眾可以把握機會，購買套票搭乘台中-田中專屬行程。
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