燒烤店更換瓦斯釀氣爆2灼傷 轟隆巨響鄰居狂逃出門

桃園區同德十一街上一間燒烤店，今凌晨近4點突然發生氣爆，警消到場發現是2名員工收店前更換瓦斯桶不慎引發氣爆，所幸洩漏氣體不多，2人僅臉部和四肢燒燙傷，預防性送醫送往經國敏盛醫院，詳細起火原因由火調人員調查釐清。
34歲鄭姓男子和29歲林姓男子是燒烤店員工，今凌晨4點收店時在1樓餐酒館廚房內更換瓦斯，疑似操作不慎引發氣爆，因附近是住宅區，震耳欲聾的聲響嚇壞鄰近住戶，紛紛穿著睡衣出門查看，店內桌椅被炸的東倒西歪，2名員工則急著拿水管救火，灑水降溫。
桃園警分局同安所員警獲報到場見狀，為預防再次氣爆產生危害，立即勸離兩人，同時封鎖周邊區域警戒。
桃園消防獲報出動9名消防員、2輛消防車、2輛救護車，到場時火勢已經熄滅，住戶們則紛紛幫忙2名員工燙傷的手腳灑水降溫，所幸2人僅肢體二度燒燙燒，意識清楚、並無生命危險，桃園消防分隊救護車送往經國敏盛醫院預防性送醫。
因燒烤店位在住商混和區，所幸4層樓建物僅1樓店面受損，警消初步調查，廚房內的瓦斯桶接頭已燒毀，詳細起火原因仍待調查釐清。
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