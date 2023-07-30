民眾黨總統參選人柯文哲近期頻頻對綠營開炮，他日前受訪更開嗆，「新潮流不倒，台灣不會好」，前立委郭正亮認為，柯的做法有助爭取到民進黨內非新潮流的票，是正確策略。

郭正亮昨（29）日在政論節目《TVBS戰情室》表示，柯文哲若想在選戰後期拿到綠營的票，全力去打新潮流會是個正確策略，他指出，民進黨總統參選人賴清德身邊的幕僚，如屏東縣前縣長潘孟安、民進黨祕書長許立明等人皆為新潮流，未來賴若當選，「可以想像他的用人」，一些民進黨其他派系政治人物的前途，也恐會因此受到影響。

郭正亮認為，由於新潮流過去在立委選舉時，跟許多人有恩怨，因此柯文哲、「沒那麼藍」的國民黨總統參選人侯友宜，都可能有機會爭取到民進黨內新潮流以外的選票。

其實，柯文哲並非砲打新潮流的首名非綠陣營總統參選人，高雄市前市長韓國瑜代表國民黨參選2020年總統大選時就曾說，新潮流像癌細胞、民進黨內已被它架空，「白天是蔡英文當總統，晚上則是新潮流當總統」，韓痛批新潮流人士完完全全在腐蝕台灣，他們控制媒體、打擊異己，並進行內部追殺。