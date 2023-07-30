新北市瑞芳區瑞芳火車站前的區民廣場，30日上午7時許，突然有一名59歲的男子暈厥，並失去了呼吸心跳，經新北消防六大隊急救後，男子恢復呼吸心跳，並緊急送醫急救。詳細原因，還有待進一步釐清。

每到星期假日，瑞芳火車站前的區民廣場，總有不少民眾會聚集在此，有的是想到瑞芳來走逛，也有民眾想從瑞芳到其他地區遊玩。不過30日上午7時24分左右，有一名59歲的男子，突然在瑞芳區民廣場上倒了下來暈厥，一旁的民眾趕緊撥打119通報消防單位。

新北市消防六大隊獲報後，立即趕到現場，發現男子已經沒有了呼吸心跳，經現場消防人員研判，應該屬於內科OHCA，立刻施行急救。除為男子進行CPR心肺復甦術外，也利用AED自動體外心臟電擊去顫器協助，經過兩次的電擊後，男子恢復了呼吸心跳，隨即立刻將男子送醫進行進一步急救。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示，OHCA重點在於送醫前現場目擊者或緊急救護員能在第一時間給予處置，而這個動作也幾乎決定了OHCA病人存活的機率。

羅億田提醒民眾，除了立即撥打求救電話（119），第一時間啟動生命之鏈儘早求救、如果可以再施行CPR以及電擊去顫，配合救護人員的高品質急救處置，與院後照護，每個環節緊緊相扣，才能讓患者平安回家。呼籲民眾第一時間積極伸出援手，成為緊急醫療救援的最前線，能在危急的時候，救人一命。