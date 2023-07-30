張天賦日前飛來台北拍攝新單曲〈抽〉MV。（華納音樂提供）

香港新生代歌手張天賦，新單曲〈抽〉MV特別飛來台北拍攝，他在MV中飾演富家千金的司機一角，笑說：「真沒想到第一次來台北就要在這裡開車，尤其這邊是左駕所以很需要時間適應！」團隊更前往釣蝦場取景，一切都令他感到十分新鮮，笑說像經歷了一次文化衝擊。

張天賦從街頭表演起家，2019年參加香港歌唱選秀節目得到亞軍，爾後簽約華納唱片正式出道，2021年橫掃各大獎項新人獎，並獲選香港第四屆KKBOX風雲榜十大風雲歌手！出道不到2年的他已於今年一月在香港紅館舉行3場全場售罄的演唱會，同月推出首張個人專輯《This is MC》，在推出至今竟仍霸佔音樂平台Spotify 專輯榜冠軍位置足有24週之久，優異成績獲各界注意，更受周興哲之邀擔任其在香港演唱會的嘉賓。

這次為了拍攝新單曲〈抽〉MV，他特別從香港飛來台灣，還跟著團隊去了釣蝦場，對於釣蝦文化相當好奇的他，看著一旁的釣客甚至有著屬於自己的釣具，感到相當驚奇。對於此次探訪台北的心得，張天賦說：「這次因為工作行程太緊湊了，吃了很多大家推薦的美食，但是沒什麼時間好好逛逛，覺得有點可惜。」表示下次想再到夜市及景點走走，也提到：「我平常是個很懶的人，如果我自己一個去旅行的話我也未必能去那麼多的地方見識那麼多東西，這過程真的非常開心。」