新竹縣忠信學校《成年禮》與《卒業式》結束後，進行熱鬧精彩的《百合玫瑰園遊會》和《親恩節晚會》。（忠信學校提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣忠信學校舉辦《阿忠阿信親恩節：忠信青年成年禮》今年進入第14年，29日在學校禮堂圓滿完成，隨後進行《忠信學校第51屆卒業式暨附設初中結業式》，讓學校師生齊聚一堂，誌成年、賀卒業及謝親恩。

忠信文教基金會創始人、忠信學校原校長高天極致詞中說道，忠信親恩節的主角是爸媽，祝福所有父母親，親恩節快樂。

他接著表示，家庭是社會的基礎，家庭是每個人的第一所學校，社會的價值必須透過和諧的親子關係來傳遞；每個父母都是子女的英雄，每個子女手中都握著父母的希望；子女是父母最快樂的負擔，子女的成材成器是每個父母最大的安慰；子女的成年，對家庭而言是個重要的日子；子女的成年，首先應感謝的是自己的父母。親恩節是一個充滿感謝和幸福的節日，在這裡我們傳遞一個訊息；社會的幸福是由家庭的幸福來定義的；一分感謝，一分幸福，幾分感謝，幾分幸福，不知感謝，沒有幸福；家庭如是，社會亦如是。

忠信學校校長廖婉君表示，忠信的成年禮是想透過一種儀式，賦予社會未來的主人一個身分、一個責任，期許他們能立定志向、善用天賦、保持善良，進而攜手共建社會的善良秩序及傳遞正面的價值觀念。

忠信青年成年禮的內涵有三：《成年首禮》加笄冠，是由教師代表父母為青年束髮加冠， 象徵成年的身分，勉勵青年人開始承擔責任。《成年次禮》謝親恩，向父母深深一鞠躬，表達對父母的愛與感謝。《成年末禮》祝成年，舉酒相屬共誌成年，同時祝福見証他們成年的嘉賓們平安幸福，勉勵自己實現一個充滿價值而且沒有遺憾的人生。

成年禮結束後接著是《忠信學校第51屆卒業式暨附設初中結業式》，「卒業式」慶賀阿忠阿信們即將振翅飛向屬於自己的藍天，也提醒他們要勇於承諾才能真正開始；要扛起責任才能真正長大，要重視榮譽才能真正發光，要心懷感謝才能感受到真正的幸福。

《忠信之旅》是忠信師生們三年來的青春日記，卒業式中由班級代表親手呈遞給班導師，期盼著這些美好的回憶將隨風飄盪在彼此心中，不因今日的分離而消失。同學吟唱著卒業自勉辭「玉不琢，不成器，人不學，不知義。感謝您的愛深責切， 諄諄引導...」最後，大家齊唱嘹亮的校歌，場面溫馨感人。

學子們最期待的《百合玫瑰園遊會》和熱鬧精彩的《親恩節晚會》，畢業生、在校生、學生家長以及所有與會嘉賓，一起度過了一個充滿感謝的最難忘的最美好的一天。