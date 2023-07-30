藝人小優自節目《大學生了沒》出道，也曾為《全民最大黨》班底，因大膽幽默的性格獲各大綜藝節目喜愛，經常受邀於節目中擔任來賓；由於近期台灣演藝圈掀起#MeToo風波也引發網友討論「PUA（意指以愛情的名義在各方面來控制另一半）」，小優日前在節目上分享自己曾遭前男友半軟禁長達四個月的時間，而自己還以男友太愛自己為理由，合理化對方的行為。

小優日前在節目《辣個女生》中透露，自己過去某一任男友，起初交往時對方很積極，各種浪漫貼心的舉動樣樣來，表現出「真的很愛妳」的樣子，不過後來對方便得很沒安全感，甚至控制欲越來越強，當時她偶爾會住男友家，要回原本的租屋處拿衣服時對方會說：「我真的好愛妳，妳可以不要回家嗎？」

即使小優說自己已經沒衣服穿了，男友也是把她載到定點，要求她在三分鐘內拿完下樓，回到男友家後對方竟將鐵捲門拉下，之後有工作也都是男友接送，也不能自己隨意出門，如今回想起來當時猶如半軟禁狀態，且還維持近四個月之久，直到對方去當兵才解除。

小優坦言，當時只覺得「男友愛我、需要我」，加上她談起戀愛也是容易被沖昏頭，完全沒意識到自己的生活已經全被掌控，還會覺得一直想回家「是不是自己的問題」。