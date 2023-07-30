台北醫學大學今舉辦2023亞太生醫工程年會，邀請來自美國及亞太地區的生醫新創專家，與國內ICT企業討論全球醫療新創政策與支援，除了聚焦遠距醫療、數位醫療，對於數據科學和人工智慧的應用，以及健康監測和生物傳感器的使用等，也多所探討。
這是北醫大第二次舉辦新創論壇，相較於2021年採線上實體混合，此次特別邀請了許多國外專家來台交流。日本Biodesign計劃主任池野文昭指出，亞洲人是世界上人口最多的種族，今年BME IDEA APAC在台灣舉行意義重大。
北醫大醫學資訊研究所特聘教授李友專以「當生醫新創遇到生成式AI」為題，他認為，醫療數位轉型趨勢勢不可擋，從正面角度來看，生成式AI可望節省每名醫護人員30%的文書處理時間，把這些時間拿來照護更多病患，提升醫療品質。
北醫大生醫設計創新中心執行長吳孟晃期許，北醫大與各國合作推動國際間的生醫創新Biodesign協作，讓Biodesign平台加速研發生醫創新技術，也能對政策制定提供建言，塑造更符合未來需求的醫療環境。
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