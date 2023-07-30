受颱風杜蘇芮外圍環流影響，花蓮山區連日降下超大豪雨，倒伏林木隨雨水沖刷至河床形成漂流木，須待林業單位公告開放才能撿拾，不過40歲黃姓男子跟25歲邱姓男子昨卻駕駛大貨車到馬太鞍溪河床撿拾，當場遭警方查獲，經秤重總重高達近800公斤，僅管2人供稱是自用，但因罪證確鑿，最後仍被移送法辦。
保七總隊第九大隊花蓮分隊29日前往馬太鞍溪河床附近巡邏，發現南岸溪床中央停著一輛大貨車，且有2名可疑男子正在搬運漂流木，上前盤查時驚見貨車已堆滿大量木頭，經秤重總重約700至800公斤，其中更含有貴重的紅檜木。
由於漂流木屬國有財產，儘管兩人事後供稱撿拾目的自用，但花蓮林區管理處尚未公告開放，且重量可觀，警方依經驗研判可能有轉售等其他用途，當晚已依竊盜罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。
花蓮林管處長黃群策指出，花蓮北濱及南濱海堤因連日大雨有少量漂流木（物）堆積，經清點後均為不具標售價值的漂流木及垃圾；靠近中央管河川區域部分，因水勢目前湍急，目視僅有少量漂流木，須待溪水稍退才能再進一步清查。
黃群策說，廢棄物部分將在7天內完成清除，漂流木則會進行具標售價值及貴重木辨識、註記及集運等工作，完成後將與花蓮縣政府同步公告開放自由撿拾。
林管處表示，公告開放撿拾漂流木期間會在轄內4處工作站設置檢查站，辦理檢查登記事宜，若撿拾漂流木僅作為自用者，可直接帶回，無須登記；如有營利販售需求，除取得撿拾合法證明，也須至台灣林產品生產追溯條碼網站進行登錄。
花蓮林管處呼籲，在相關單位未開放公告撿拾漂流木前，民眾切勿以身試法，如發現有擅撿漂流木或載運貴重漂流木等不法情事，可撥打24小時通報專線花蓮縣民專線1999、林務局0800-000-930或撥打110報案。
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