高市蓮池潭兒童公園今年再打造新亮點，以三隻小豬故事為主題打造獨特景觀的迷宮廣場。（柯宗緯翻攝）

高市蓮池潭兒童公園今年再打造新亮點，以三隻小豬故事為主題打造獨特景觀的迷宮廣場。（柯宗緯翻攝）

高市蓮池潭兒童公園為高雄首座共融式公園，去年打造如童話故事般愛麗絲夢遊仙境的「奇幻樂園」。（柯宗緯翻攝）

高市蓮池潭兒童公園為高雄首座共融式公園，去年打造如童話故事般愛麗絲夢遊仙境的「奇幻樂園」。（柯宗緯翻攝）

高市蓮池潭兒童公園為高雄首座共融式公園，去年打造如童話故事般愛麗絲夢遊仙境的「奇幻樂園」，今年再打造新亮點，以三隻小豬故事為主題打造獨特景觀的迷宮廣場，啟用後不但成遊客最新打卡點，更為暑期親子同遊首選。

高市府觀光局長高閔琳表示，營造特色景區與友善旅遊環境，一直是觀光局努力目標；蓮池潭兒童公園除集結攀爬網、大沙坑、傳聲筒、鳥巢鞦韆及擁有南台灣最長30米溜索設施外，今年更以童話故事打造新亮點。

高閔琳指出，迷宮廣場以大野狼作為入口意象，分別在廣場中打造三隻小豬的家―草屋、木屋和磚屋，讓遊客在迷宮探索，找到隱藏在迷宮中的小豬，身歷其境融入童話故事場景，並透過綠化、童趣和多元色彩等元素交織，感受如沉浸故事內般獨特體驗。

觀光局表示，蓮池潭除富有童趣的兒童公園、文青打卡熱點泮咖啡及眾多宗教廟宇文化外，其中百年老店「中外餅舖」近期更獲「食品界米其林」之稱的比利時國際風味評鑑所International Taste Institute（ITI）4顆星肯定。第六代傳人張美華表示，以高雄農特產研發最在地的高雄味，大樹玉荷包「貴妃笑」及旗山北蕉「蕉蕉女」，讓來到蓮池潭的遊客不僅有吃有玩又好拍。

觀光局補充，為增加兒童設施多元性與豐富性，近期也打造金獅湖管理站門戶意象和特色風采，其中「親子花園」以透過植栽及地景塑造主題性，並可提升整體空間層次，同時管理站藝術磚牆更是新增特色亮點設施，吸引民眾拍照打卡。

另外，觀光局也整建月世界風景區弦月眺望台、天梯步道等設施也在近期開放使用，期待透過友善旅遊環境的營造，提升高雄旅遊景點的好感度。