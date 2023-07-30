嘉義縣長翁章梁赴日本山口縣丸久超市行銷牛奶鳳梨。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣長翁章梁到日本山口縣丸久超市向消費者推薦鳳梨。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣特有種牛奶鳳梨上架日本山口縣丸久超市。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣長翁章梁深化台日友誼，拜會山口縣防府市長。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

翁章梁深化台日友誼，參拜防府市天滿宮。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣牛奶鳳梨正是盛產期，縣長翁章梁近日再到日本為首次在西日本地區丸久超市上架的牛奶鳳梨行銷，與山口縣防府市長等人會面，嘉縣府農業處表示，嘉義鳳梨拓展日本市場，金鑽鳳梨已外銷日本450公噸，預計牛奶鳳梨將銷日100公噸。

嘉縣府農業處表示，打貓果菜生產合作社的金鑽鳳梨以「蜜甘味」品牌外銷日本，出貨量突破450公噸，金鑽產期結束，牛奶鳳梨以「夏之雪」品牌接力出口，預估8月中以前每周出口1櫃，目標是外銷總量100公噸。

日本山口縣丸久超市這兩天舉辦「嘉義優鮮─台灣鳳梨嘉年華」，是牛奶鳳梨首次進入西日本的超市，翁章梁28日深夜啟程赴日，今天凌晨返台，赴日期間接受多家日本電視媒體採訪，行銷嘉義農特產。

翁章梁告訴日本消費者挑選優質鳳梨的撇步，他說，判斷綠皮白肉的牛奶鳳梨是否完熟，就看「外皮和果目有3分之1轉黃」即可食用，他與丸久超市社長田中康男還現場試吃。

翁章梁推薦牛奶鳳梨的特色是，果肉細緻、吃起來酸酸甜甜、層次豐富、帶有淡淡花香味，由於它的果肉顏色如白雪綿細，因而以「夏之雪」品牌行銷日本。

翁章梁還與山口縣防府市長等人會面，致贈梅山鄉農會茶葉作為見面禮，也參拜用阿里山檜木整修的日本千年古蹟天滿宮，贈送賽錢箱檜木模型，象徵台日友好情誼。