相關人士表示，螞蟻集團重啟IPO一方面要合法合規，另一方面企業也會根據自身內部情況和外部市場情況來作判斷。

報導引述業內人士認為，而從目前公布的情況看，此次金融監管機構的處罰有利於螞蟻完善公司治理、加強風險管理、提高整體經營合規水平，預計後續其申設金控公司、申請徵信等業務牌照的進度可能會加快。

大陸金融監管機構在7月初對螞蟻集團及旗下機構罰款人民幣71.23億元，並稱對平台企業金融業務將轉入常態化監管，使市場關注螞蟻後續業務部署，以及會否再次嘗試公開發行公司股份。