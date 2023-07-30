（12:05更新，補充最後賽果）超級750系列日本羽球公開賽30日進入最後決賽日，台灣唯一晉級到決賽的男雙組合李洋／王齊麟，和地主搭擋保木卓朗／小林優吾爭奪冠軍，「麟洋」21比19、21比13直落二落勝，拿下兩人在東京奧運奪金後在BWF世界巡迴賽首冠。

延期到2021年舉辦的東京奧運，李洋／王齊麟為中華隊打下第1面奧運羽球金牌，當時的感動仍令球迷印象深刻，不過本季兩人陸續面臨一些傷勢考驗，努力從比賽中調整狀態，日本羽球公開賽找回不錯的狀態跟信心，前進決賽的路上擊退過印度蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／謝提（Chirag Shetty）、大會頭號種子印尼組合亞飛安（Fajar Alfian）/亞迪安托（Muhammad Rian Ardianto），來到最後關卡，面對日本地主第5種子。

過去交手李洋／王齊麟3勝1負較佔上風，這站比賽也有不少台灣球迷進場為寶島黃金男雙加油，首局對手先得分，不過「麟洋」擊球線路、跑位流暢，取得11比7領先進入技術暫停，下半局日本組合持續猛烈追擊，這局尾聲在「麟洋」接近拿下時，硬是將分數逼成19平，隨後「麟洋」強攻拿下局點，加上對手回球出界，「麟洋」先收下1局。

第2局保木卓朗／小林優吾先取得分數上領先，中段發生包括發球、回擊掛網等失誤，李洋／王齊麟連得4分超前，這時保木卓朗喊了個暫停想緩下「麟洋」連續得分節奏，回來後日本組合又是接發失誤掉分，「麟洋」11比7再度以領先位子進入技術暫停，下半局「麟洋」持續擴大領先優勢，在握有7個賽末點絕佳機會下順利奪勝，兩人也開心慶祝，將今年球季的不順一舉拋到腦後。