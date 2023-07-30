亞洲百大DJ藍星蕾6月開心宣布從巴黎商學院碩士畢業，有顏值、有身材的她，每回發文總讓網友眼睛大吃冰淇淋，藍星蕾日前則曬出現身書店照，身穿低胸挖洞貼身洋裝、蹲下選書，嬌喊：「最近課業好難，每天都有滿滿做不完的作業」，網友還紛紛說：「我一直放大看那個書名」、「書名看不清楚，先收藏研究」。

照片中，藍星蕾身穿低胸貼身洋裝，胸下還火辣挖洞，露出白嫩肌膚，手抱一疊書的她發文透露：「最近課業好難，每天都有滿滿做不完的作業，趕在飛加拿大演出前，趕緊和同學來書局著（找）些補助課本來做練習」，似乎有意再繼續讀博士課程。

藍星蕾連逛書店都超火辣，F級上圍和S身材曲線相當吸睛，好身材讓網友大飽眼福，吸引粉絲大讚：「我一直放大看那個書名」、「書名看不清楚，先收藏研究」、「最美高材生」、「文青少女」、「聰明又性感」。

藍星蕾曾獲得亞洲百大DJ第47名，擁有火辣身材和32F美胸，臉書擁109萬粉絲、IG超過1千5百萬人數追蹤，藍星蕾除了音樂事業，也把握時間在法國巴黎商學院（ESGCI）就讀商業法學碩士，6月披上碩士袍宣布畢業，她開心說：「好不容易把碩士學位唸完啦！請了假和家人來巴黎參加畢業典禮，興奮+開心，努力的一切終於在2023年都有所收穫，堅持+努力，再辛苦的日子也會被固執的我熬完，繼續努力中！」看似有意繼續攻讀博士課程。