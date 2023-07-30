有民眾投書媒體表示在路上看到「FAG」開頭的汽車車牌，但「FAG」是指男同性戀者且有有高度的歧視性與貶義，建議監理單位滾動式的徹底更新與比對。公路總局監理組對本報表示，目前已有篩選不雅車牌機制，但尚未到「F」開頭，若民眾仍感不妥可赴監理單位繳銷。

有民眾投書媒體表示，日前在高雄偶然發現一輛汽車牌照號碼以「FAG」開頭，該詞指男同性戀者且具有高度歧視性與貶義，各大英文字典都會標註；該位民眾並說，雖然「FAG」不算主流字詞，充其量僅僅是俚語且稍嫌過時，但台灣既然以亞洲第一個同婚合法化的國度自豪，監理單位不該如此「慢半拍」。

公路總局監理組組長魏武盛對本報表示，車輛車牌目前是前3碼英文後4碼數字，由於英文代碼是否妥適，會有主觀差異，因此公路總局自2021年起將各年度近2年內預計製作的號牌代碼列出，第一階段是監理組內部篩選，第二階段會放在網路上廣徵民眾意見。

魏武盛表示，像今年至4月底調查6種車種共26組英文代碼，總計蒐集1萬3133筆意見，被認為不合適比例達10％以上的代碼共8組，包括：CBA（中國男子籃球職業聯賽）、CCC（台語諧音死死死）、CCK（台語諧音死死去）、CCP（中國共產黨縮寫）、PDD（廣泛性發展障礙縮寫）、PEE（尿尿）、PGG（GG不雅諧音）及LGY（GY不雅諧音），2年內將暫時不製作該車牌。

魏武盛表示，依照該民眾提供的訊息，該輛汽車應該是前3碼英文後3碼數字的較舊編碼，因目前主要篩選3碼英文＋4碼數字車牌，且尚未到「F」開頭，加上車牌英文代碼是否不雅有主觀差異，建議民眾若仍感到不妥可赴監理單位繳銷，重新申請新車牌。