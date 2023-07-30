在某公立幼兒園擔任教保員的許姓女子，被陳姓女子提告與其葉姓丈夫不倫，侵害配偶權，求償150萬元，一審敗訴後，台南高分院逆轉改判許女應賠償30萬元確定。（本報資料照片）

在某公立幼兒園擔任教保員的許姓女子，被陳姓女子提告與其葉姓丈夫不倫，陳女還偷拍許、葉兩人LINE上的露骨鹹溼對話，指證他們曾經發生性關係，侵害配偶權，求償150萬元；許女則否認與葉男有性關係，強調兩人的對話純屬玩笑。一審以陳女違法取證判她敗訴，但台南高分院同意LINE對話可作為證據，認定對話內容已經逾越一般社交分際，逆轉判許女應賠償30萬元確定。

據了解，目前許女在公立幼兒園任教，還在某幼教團體擔任要職，她所任教的地方政府教育局回應表示，對於許女在外發生的事，將請學校針對其所涉違法事實，依公立幼兒園契約進用人員的進用考核及待遇辦法，送該校契約進用人員考核小組召開考核會審議處理。至於陳女與葉男於2015年結婚後，2021年11月初也協議離婚。

台南高分院判決指出，2021年9月到11月初，陳女偷偷打開葉姓丈夫的手機，查看丈夫與許女的LINE對話，並拍下他們的對話內容作為證據。對話中提到：「好想做愛、還傳情趣用品照片，說來玩玩具、先充電」、「真正開始的時間15分就很多了、20分以上覺得有點久了，覺得床邊也是好位置，但仍覺得沙發最好，上次超HIGH的！」、「就很喜歡跟你做愛啊、這麼露是為了勾引你、會幻想你在上面盡情的╳我，哈、好害羞，我們要一直做到老；被榨乾了、要睡了；跟妳做過，應該其他人都沒FU吧！」。

另外，陳女發現兩人的不倫後，也曾傳LINE給葉男說，「那床墊麻煩你處理，不想讓兒子去用爸爸外遇對象的東西，即使那床墊再價值連城也是個渣，自己拿下去丟，對元配來說太悲哀」；葉男則回說，「了解」。陳女據此主張，許女與葉男發生不倫性關係，侵害配偶權，一審求償100萬元，二審擴張聲明求償150萬元。

不過，許女否認與葉男發生不倫性關係，還強調兩人的對話純屬玩笑，並主張陳女違法竊錄他人的隱私對話，不能作為證據。

二審認為，陳女確因違法取證，曾被一審刑庭判處拘役30日、緩刑2年，但陳女侵害行為的態樣並不重，鑑於不貞蒐證權有現實上困難，葉男與許女的隱私權，在陳女的配偶權前應適度退縮，權衡法益，陳女的蒐證仍可在民事訴訟中採用。

二審還強調，葉男與許女的親暱曖昧對話，雖然無法佐證葉男與許女確實發生過性關係，但已經超越一般男女的社交分際，破壞葉男與妻子的感情及家庭，依雙方身分、經濟等條件，許女應賠償30萬元慰撫金給陳女，此案不得再上訴。