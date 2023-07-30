攝護腺癌是男性獨有癌症，為國內10大癌症死因第5名，發生率與死亡率皆有逐年上升趨勢。對此，馬偕醫院泌尿科醫師陳鈺昕指出，攝護腺癌初期幾乎沒有症狀，往往造成患者對病情忽略而延誤治療。他並列出3大高危險因子，包括家族遺傳、飲食西化及發炎與感染。更提醒，攝護腺肥大並非引發攝護腺癌的成因，前者為組織良性增生，後者是細胞的癌化，兩者不相同。

陳鈺昕在臉書專頁「石•攝•性•也 泌尿科 陳鈺昕醫師」發文表示，攝護腺肥大幾乎是中老年男性避不掉的困擾，值得注意的是，攝護腺癌發生率有逐年上升的趨勢。然而，他指出，攝護腺癌初期幾乎沒有症狀，或常以類似攝護腺肥大的症狀來做表現，導致患者對病情忽略而延誤治療時機。

陳鈺昕接著並列出，罹患攝護腺癌的3大高危險因子。第1個是家族遺傳，他指出，攝護腺癌好發於50～80歲的熟齡男性，且與家族遺傳的基因密切相關。他提醒，若父親或兄弟罹患攝護腺癌，要更加當心。

陳鈺昕說明，第2個是飲食習慣西化，高油脂、多肉類都會增加得攝護腺癌的機會；第3個是發炎與感染，他提到，曾有研究提出，有性病史或是攝護腺炎病史的男性，則有較高機率罹患攝護腺癌，需要多加留意。

至於攝護腺肥大是否為引發攝護腺癌的成因？陳鈺昕解釋，攝護腺肥大是組織的良性增生，而攝護腺癌則是細胞的癌化，因此，兩者並不相同。

除此，陳鈺昕也針對攝護腺癌的篩檢方式進行說明，分別為肛門指診、攝護腺特異抗原（PSA）及攝護腺切片檢查。他指出，肛門指診即醫師以手指探入肛門觸摸攝護腺，能初步了解攝護腺是否出現腫塊或硬塊，但對篩檢出早期腫瘤，效果就比較有限。

而攝護腺特異抗原，陳鈺昕說，是透過抽血來做篩檢，閾值大多設定在4ng／ml，若超標則可能需要進一步檢查。但他也提醒，攝護腺特異抗原升高並不代表著確定罹癌，也可能是攝護腺增生肥大或發炎所致。

至於攝護腺切片檢查，陳鈺昕表示，是以針穿刺進入攝護腺病灶處，再取出切片，經化驗以確認是否有癌細胞，再根據不同期別與患者健康狀況來擬定治療方式。