林姓男子某日晚間與友人朱男共乘一部機車到檳榔攤買檳榔，事後被發現是拿千元玩具假鈔，並遭警方循線逮捕，檢警詢問時，兩人不顧友誼、異口同聲說，「錢是對方的」，法官審酌後依詐欺取財罪，各處2人有期徒刑4月。可上訴。

當時看顧檳榔攤的女店員指出，當晚他們一停車，就有人說要買100元檳榔，我就去拿檳榔，因為有送水，交給他們之前有問要不要水，他說要，就拿一瓶水與檳榔，後座男子就手拿一張錢說要找錢，我就進去裡面拿900元，跟檳榔一起拿出去給他們。

錢給他們之後，他們就馬上騎車走了，摸到那張錢就發現怪怪的，摸起來比真鈔厚，顏色和真鈔比起來比較深，一看就直接發現這張是假鈔。

兩人被捕後都矢口否認犯行，林男強調，錢是朱男的，是從朱男口袋拿出付給檳榔攤的，找的錢也是被他收著，事前不知道紙鈔是玩具鈔票；朱男則連忙否認說，當時自己身上根本沒錢，錢是跟林男拿的，那天是晚上，自己沒有看，如果有看就跟對方講了。

屏東地院法官認為，2人均否認犯行，犯後態度難謂良好，審酌後依詐欺取財罪判刑，得易科罰金。