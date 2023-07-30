民眾黨總統參選人柯文哲29日在台北舉辦「KP SHOW」演唱會，事後稱「我的舞群是蔡依林的，keyboard是五月天的」，但遭五月天keyboard手「小周老師」周恆毅否認，要求柯更正說法，不要造謠說謊。對此，柯文哲競選辦公室今日火速澄清，柯感謝的是這次特別指導柯歌唱技巧、合音及keyboard伴奏的鄭知明老師。

「小周老師」周恆毅在臉書發文指出，「鄭重澄清，本人小周老師，今日絕無參與民眾黨的演唱會，請問柯先生，你說五月天的keyboard來幫你彈，是哪一位？請勿消費五月天，請你更正說法，不要造謠說謊」，並將柯文哲所述影片貼在留言處為證。

柯辦稍早澄清，柯文哲受訪時提及並感謝的是此次特別指導柯文哲歌唱技巧、合音及Keyboard 伴奏的「鄭知明」老師；鄭知明曾為五月天、譚詠麟等歌手擔任伴奏與合音、寫歌等製作工作，柯文哲非常感謝鄭知明、藍波老師等演藝圈重量級人士願意給予凡人專業級指導、因材施教。

柯辦表示，多位老師的指導也讓柯文哲深入了解籌備一場演唱會之細緻及艱難，他期待藉由此次難得的經驗，能以更直觀、更貼近產業需求的角度，協助台灣影視音產業再創高峰。