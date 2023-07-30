新埔國小圖書館希望之屋結合公共藝術成為知識森林。（新北市教育局提供）

新北市教育局推動老舊校舍整建工程，提供學子安心成長、學習的環境。新北市新埔國小及光榮國小榮獲「2023 國家卓越建設獎-最佳環境文化類金質獎」，樹立優質校園文化的新典範。

新埔國小及光榮國小校舍整建工程，合計投入逾24億元，藉由美感、永續理念出發的嶄新校舍，共同迎接優質校園新時代來臨。除了校園建築翻新之外，透過多元參建，提供社區民眾992個汽車停車位及226個機車停車位，舒緩校園周遭長期停車空間不足的問題。

教育局表示，打造適宜優質的校園環境是新北市施政首要之務。透過校舍整建，新建符合永續發展目標之硬體建築，秉持學校與社區共榮、共好的理念，展現新北市實踐「美感、補強、生態永續」3大面向校舍整建成果。

新埔國小校長陳維穎指出，校舍整體的規畫理念，除了結合學校願景，也融入聯合國永續發展目標（SDGs），並從美感出發打造永續新校園。因校園緊臨公園，為尊重自然及環境共生，結合地景風貌，拆除原有實體圍牆，改以穿透性欄杆及綠籬，引入公園的綠意，讓校園與周遭環境融為一體。

光榮國小校長陳月華則表示，校園是孩子理解環境的起點，藉由校園再造，以過去在地記憶的凝結，串起當下時光的流變，創造未來的想像。藉由校園再造，建立「多元流暢社區生活系統」，回饋更多校園周邊綠地，加速社區整體發展潛能，創造嶄新的「社區共有之校園」。

教育局表示，新北市除加強改善校園安全及打造適合學生成長的永續環境，提供安全無虞的學習空間，自2021年度起，編列教育經費超過630億，50多年以來首次成為全國教育經費最高的縣市，今年更編列超過676億，代表新北市對教育的投入與支持，讓新北學子能在優質的學習環境中安心成長與學習。