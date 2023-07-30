天后王菲前夫李亞鵬去年和小他19歲的海哈金喜結婚並生下一女，今年4月，李亞鵬發文承認負債1.7億的傳聞是真的，他為了還債和太太分隔兩地，妻子負責照顧女兒，他則轉行直播賣茶葉，近日有八卦媒體拍到，他和朋友聚餐，結束後李亞鵬明顯對身邊友人依依不捨，還被拍到他轉身熊抱男性朋友的畫面，可見一人在外打拚內心之孤獨。

據《娛樂圈趙大明白》報導，李亞鵬最近被直擊和一群朋友現身日本料理店，酒酣耳熱後，李亞鵬在店外向朋友一一道別，邊詢問對方怎麼離開，李亞鵬臉上邊出現失落的表情，接著有朋友勸他先上車，他不肯，轉身熊抱了紅衣男子，表情相當陶醉，抱夠才鬆手被朋友拉上車，踏上回家的路。

李亞鵬被拍和友人在路邊摟抱。（圖／翻攝自娛樂圈趙大明白微博）

李亞鵬近年和世界小姐出身的海哈金喜交往，去年領證結婚梅開二度，才剛要再度享受幸福家庭生活的他，卻遭傳和哥哥欠債1.7億，今年4月他首度正面回應，表示其實債務比傳聞的數字還要多，「過去幾年我的企業一直在苦苦支撐，十年沒有裁過員工的我終於在去年底開始大量裁員約200人，至今還欠付很多員工的補償金」，並稱如果想看看「失敗者的嘴臉」的網友可以到他的直播間。

李亞鵬和老婆去年生下一女。（圖／翻攝自一號立井微博）

而海哈金喜在老家照顧女兒，不時也會上網回嗆網友，有人酸她抱著嫁進豪門的夢卻嫁了「負翁」，並問她何時還錢？她回嗆說：「你是吃著唐僧肉還是抱得美人歸了？不用你操心OK」，另有人問：「想不通你為什麼會看上李亞鵬，年齡差那麼多...」，她回應：「想不通就別想了，歇歇...」。

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