69歲林姓男子日前買便當跌倒撞傷，桃園消防分隊救護員劉于齊、郭玉琪苦勸他送醫進一步檢查，他癒後和妻子到分隊感謝。(消防隊提供／蔡依珍桃園傳真)

69歲林姓男子日前買便當跌倒撞傷，路人見狀幫叫救護車，林男雖然胸口、右膝血腫，仍婉拒送醫，返家後覺得胸悶喘不過氣，妻子嚇得再叫救護車，桃園消防分隊同一組救護員劉于齊、郭玉琪到場，苦勸他送醫進一步檢查，林男終妥協進一步治療，出院後立刻到消防隊感謝救護員的幫助。

69歲林姓男子日前外出在桃園區中正路上買便當，不慎跌倒撞傷胸口，一度無法起身，路人見狀幫忙叫救護車，救護人員劉于齊、郭玉琪到達現場仔細評估後發現林先生胸口及右膝有血腫情形，但神經學檢查正常，立即幫忙清洗傷口、包紮止血，林男覺得無礙，婉拒就醫，自行步行返家。

豈料林男返家不久，覺得胸悶喘不過去，妻子見狀嚇得趕緊叫救護車，正巧又是同一組的劉于齊、郭玉琪接獲救護派遣到場，今年4月才畢業報到的郭玉琪苦勸，建議林男就醫進一步檢查，便協助將他搬運上車，送往醫院治療。

林男恢復良好順利出院後，特地和妻子前往桃園消防分隊，親自向救護英雄表達感謝，他感動地表示，救護人員在現場以專業且充滿自信的態度向他解釋病情並檢查，讓他在驚恐的時刻感受到溫暖與安心，頻頻表達對救護人員辛勞的感激。

上線不到3個月的菜鳥消防員郭玉琪說，緊急救護是消防員的使命和職責，每天的救護案件很多，但需要救護車的民眾可能是這輩子唯一一次，因此都要用平常心但是專業的態度面對每一件救護案件。林先生及太太來隊表達感謝，讓她感受到民眾的肯定與支持，也讓救護人員更有成就感及使命感。

桃園消防分隊長張侃峯表示，感謝林先生及林太太的鼓勵，桃園分隊全體消防人員會將這份感謝之意視為對辛勞工作的最大鼓勵，也讓我們更加堅定守護民眾生命安全的決心。