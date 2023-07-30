審計部日前公布前瞻計畫第3期特別預算審核報告，國民黨台北市士林、大同立委參選人游淑慧指出，前瞻預算中央補助地方5358億，台北市卻只獲184億元，比高雄少千億，質疑與高雄市8名民進黨立委有關，也有網友開酸「親生的果然不一樣，暖男市足足多了快10倍」。

游淑慧透過臉書發文表示，台北市獲中央補助184億元前瞻預算，不僅比不上6都第1名的高雄市1265億元、第二名的新北市927億元，連非直轄市雲林縣203億元、嘉義縣243億元、屏東縣222億元，都比台北高，令她感嘆「天啊，台北比高雄少了千億，氣死我」。

她分析，高雄市之所以補助金額高，是因為高雄市8名民進黨籍立法委員，前瞻補助當然要給好給滿，截至現在為止，高雄市前瞻補助總數5358億元，拿走將近4分之1數目。

游淑慧以高雄市前鎮漁港為例，表示高雄市府原向中央申請約3000萬元經費，以進行小幅度改建，但時任行政院長蘇貞昌認為，要進行一次性規畫，因此經費一路從3000萬元提升至60億元，最後行政院核定增加至81億元。

游淑慧表示，因為新北市拿不少補助金額，有人認為中央沒虧待藍營縣市，實際上是因為新北市12名立委，有9位是民進黨籍，尤其立委蘇巧慧是前行政院長蘇貞昌女兒，就在新北市當立委，當然要好好照顧。

游淑慧指出，台北市僅拿到184億元前瞻補助，排名全台第9名，比高雄市少千億，顯然虧待台北市，毫無公平性可言，不知道民進黨台北市士林、大同立委參選人王世堅怎麼看？

有網友留言酸，「親生的果然不一樣，暖男市足足多了快10倍」、「暖男果然深得聖寵」、「前菊在高雄舉債多少億，現在補助又補助一千多億，高雄搞建設真的狠賺錢」。