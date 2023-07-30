國民黨基隆市議員呂美玲因祥豐營區彈藥庫爆炸案，對民眾嗆「你討中共打」、「給中共照顧」等論述，引發外界指責，呂美玲昨晚宣布退黨。外傳呂美玲將加入民眾黨，積極爭取代表黨參選立委的民眾黨前祕書長謝立功30日出席台中活動時表示，這是黨員非常關心、也是民眾關注的事情，若真有好人選要選，參選就不是他的首務，更重要是總統大選為柯主席拉到更多選票，才是主要目標。

基隆市議員呂美玲是否加入民眾黨？謝立功表示，這是黨員非常關心、也是民眾關注的事情，需要中央黨部及基隆市黨部跟大家說明。針對民眾黨發言人李頂立表示，黨員個資除非經本人同意，民眾黨不會主動對外公開；謝也說，這部分反而讓人家很多遐想，如果她（呂）不是黨員，就沒有黨員所謂個資外洩問題。

謝立功強調，他當時要選基隆市立委，就如同蔡壁如一樣，過去兩人都是民眾黨戰將，很多人怯戰時，但他們不怯戰，如果有一個好的戰場，他們願意努力，但現在好像是有些愛黨人士似乎曲解他的意思，若真有好人選要選，這就不是他的第一要務。

謝立功說，他的第一要務是把黨的理念想法目標想清楚，更重要的是總統大選為柯主席拉到更多選票，這才是主要目標，要不要選基隆立委，他還要看迫切性在哪？會適時跟大家詳細說明。