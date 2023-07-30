衛福部29日舉行112年強化社會安全網績優人員及團體表揚典禮，新竹縣政府社會處社工項立心和衛生局社工游靜慧，獲選績優人員。承接縣府高關懷青少年方案的台灣省天主教會新竹教區邊緣青少年服務中心，則獲得績優團體的肯定。

縣府社會處長陳欣怡表示，項立心曾在台灣世界展望會、家扶中心、天主教仁愛社會福利基金會擔任社工，在該處擔任保護性社工，每年案量達40至50件。

項立心說，從事性侵害被害人服務已10年，印象深刻的輔導個案是，離開安置機構後就讀大學，立志成為幫助弱勢的社工，也有陪伴5年的個案離開機構後，走上母親酗酒、吸毒的不歸路，身為社工，箇中滋味複雜。

項立心說，擔任社工，特別是社會看不到黑暗面的保護性社工，除了有愛心，還需要有強大的心理素質，這次獲得衛生福利部的肯定，讓她倍感激勵，也希望社會對社工有多一點的了解和鼓勵。

衛生局獲獎的游靜慧，是衛生局首位心理衛生社工，協助建置發展心衛社工體系，從2019年12月到任以來，面對103個多元議題家庭均能用專業與網絡合作，目前已有7899筆服務紀錄，讓家庭渡過危機。

游靜慧感謝團隊的支持和後援，讓她可專注個案服務，期望自己協助的每個服務對象，都能得到被善待和接納的感受，即便無法短時間看到個案明顯改變，但如能在服務對象心中種下1顆種子，就有機會發芽茁壯，減少社會悲劇循環的可能。

台灣省天主教會新竹教區邊緣青少年服務中心，2020年起承接縣府高關懷少年輔導方案，2年來提供家庭關懷、心理諮商及心理支持等服務達1700以上案次，持續協助邊緣青少年回歸社區。

該服務中心強調個別全人服務，著重在邊緣青少年個人自殘或暴力行為表象，理解內在心理的孤獨、焦慮，給予關懷和溫暖，陪伴他們從創傷中復甦，喚醒自立生活能力，增加面對生活環境的勇氣，在全國競逐的23個團體中，獲評為10家績優團體之一。

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