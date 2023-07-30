頻頻引發大陸A股市場質疑的「離婚式減持」迎來監管單位發聲。大陸證監會繼任專門發佈答記者問，表達了對離婚「繞道減持」相關事件的關注，並重申各方持續共同遵守減持規則的要求。

大陸證監會明確表示，股份減持是股東享有的基本權利，但上市公司大股東（即控股股東、持股5％以上股東）、董監高作為「關鍵少數」，在公司經營發展、治理運行中負有專門義務和特殊責任，應當切實維護上市公司和中小股東利益，自覺規範減持行為，不得以離婚、解散清算、分立等任何方式規避減持限制。

大陸證監會更指出，下一步將督促上市公司大股東、董監高嚴格落實監管要求，發現違法違規的將依法依規嚴肅處理。

今年以來，大陸A股上市公司頻頻上演「離婚案」，尤其是在AI領域，且多數是男方繼續經營公司，女方分股票，甚至還拋出明確減持計畫，引發投資者質疑「假離婚、真減持」。

據時代週報不完全統計，今年宣佈實控人或持股5％以上股東離婚的A股公司包括富邦股份、、彤程新材、科信技術、回天新材、賽騰股份以及股民熟知的三六零、和卓勝微等企業。

其中最令人關注的離婚案，當屬4月4日三六零董事長周鴻禕跟妻子胡歡的90億元（人民幣，下同）離婚案。根據公告，周鴻禕給前妻胡歡4.47億股三六零股份，占總股本約6.25％。按公告當日收盤價每股20.08元計算，胡歡分得的股票市值高達90億元。公告離婚當天則是今年三六零股價的最高點。

對此，英大證券首席經濟學家李大霄表示，要為證監會對這類「離婚式減持」事件發聲點贊，為維護中小股民利益點贊，認為監管單位要用更好的制度來保護中小投資人權益，不能因大股東婚姻關係變化，導致持股性質、權益關係、減持限制等也變化。