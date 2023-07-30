隨著高齡化時代來臨，銀髮族權益越來越受重視，台中市議員陳俞融指出，全市獨居老人人數近幾年明顯攀升，3年來增加幅度達7％，獨老的問題與支援系統更需要社會重視。台中市府社會局強調，今年起將擴大主動評估戶籍登記獨居的長輩，並擴展社區管委會、關懷據點等落實守護獨居長者。

拿出統計數據，陳俞融表示，台中市近3年獨居老人人數逐年攀升，從2021年的3304人增加到今年6月底已達3559人，3年來成長幅度高達7％，其中被市府列冊認為有家庭、經濟或照顧問題者約有1019人，占獨居老人人口約28％，是最需要社會關懷與支持的一群人。

陳俞融指出，獨居長者除得面對經濟與生活等壓力，久久纏繞的孤獨感及醫療需求更是需要調解，這些問題若無法獲得適當支援，將導致他們健康受影響；市府照顧獨居長者，雖推出全天候主機連線等設施，保障獨老居家安全與緊急救援，但至今僅790人使用，尚有3成未納入，覆蓋率仍不足。

陳俞融也舉北區為例，她說，北區獨老共有341人、為全市各區最多，其中光是2處國宅的獨老人數就達122人，呼籲市府應加強高風險獨老訪視，尤其提高居住在國宅內的獨老緊急救援服務，讓他們能安享晚年。

社會局表示，緊急救援服務系統的設置是以尊重長輩意願為前提，市府社工也會透過加強居家訪視等方式守護獨老安全；此外，市府針對獨老提供住宅修繕補助、緊急救援系統安全回報、居家扶手補助等措施，打造安全居住環境。

社會局指出，今年起也擴大主動評估戶籍登記為獨居的長者，並結合在地社區管委會、社區關懷據點等加入守護獨老行列，同時加強列冊獨老、年滿50歲以上中低收入獨居身心障礙者免費裝設緊急救援服務系統的宣導措施。