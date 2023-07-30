全日本賴清德後援會29日於東京正式成立，由競選總幹事潘孟安代表出席，而國民黨總統參選人侯友宜明日也將赴日訪問，時間點頗為湊巧。民進黨立委郭國文今日說，此後援會時間早在3個月前敲定；針對侯訪日，他指出，關鍵還是在於討論什麼議題、以什麼身分拜訪，還有對方如何接待，才能達到真正實質的效果。
身為立法院亞東國會議員友好協會會長的郭國文，日前率同黨立委林靜儀、何志偉、賴惠員及縣市議員團赴日，昨日參加旅日僑團協助成立的的全日本賴清德後援會。
郭國文表示，全日本賴清德後援會成立大會的時間點，剛好落在侯友宜訪日之前，但此成立大會的時間，早在三個月前已經敲定，從昨天氣氛來看，相信明年從海外回來的鄉親，參與投票的行動將越來越踴躍。
郭國文指出，當前諸多政治人物願意到日本參訪，特別是總統參選人，顯見台日之間的關係確實非常重要，但除了拜訪哪些對象之外，關鍵還是討論什麼議題、以及用什麼身分拜訪、對方如何接待，才能達到真正實質的效果。
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