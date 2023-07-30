在台灣醫療便利，但看醫生的人也很多，甚至要等上數個小時，常有人等到不耐煩，敲診間門詢問「什麼時候換我？」或探頭進來看，還有人會到處看醫生，隱瞞之前的就醫報告，奇美醫院重症加護醫學部醫師陳志金分享看診10大NG行為，貼切的看診須知讓萬名網友推爆，還有醫護人員直呼想貼在診間外。

陳志金日前在臉書PO出台灣人在看醫生時常出現的10大NG行為，包括：探頭進診間來看、邊看診邊使用手機、偷錄音錄影、拿其他資訊來和醫師爭辯、叫醫師開其他科藥物等，讓醫護人員不堪其擾，以下為陳志金分享的「看診10不」：

1.不要敲門

陳志金表示，過號了、要加號，或是出去後才想到有事忘了說，一律請等到護理師開門的時候再講，也不要敲門問「什麼時候輪到我？」、「我拿藥而已沒有要看診，可以幫我跟醫生說一下嗎？」、「我趕時間，可以讓我先看嗎？」時間寶貴，誰都不希望被打斷看診。

2.不要探頭進來看

裡面坐著的，跟你一樣是地球人，沒有三頭六臂，不要太好奇

3.不要使用手機，請關靜音

陳志金表示，看診時病患使用手機，醫師講話一直被打斷，建議看診前先調靜音。也呼籲年輕人不要再看診時打手遊，眼睛和手一刻也沒離開過手機，下次應該要先託管手機，才能進來看診。

4.不要對詢問不耐煩

詢問患者姓名、出生年月日是要核對身分，不要不耐煩！那是為了患者的安全，經常有聽錯名字，或同名同姓的病人。

5.不要偷偷錄音錄影

讓醫師把心思花在替病人解決問題上，而不是花在提防病人。如果真的有需要錄，請先告知，互相尊重、信任很重要。

6.不要對自己的身體這麼陌生

請事先整理自己的症狀、發生經過、誘因、程度、頻率、對於身體的影響及改變，如果怕忘記，可以先寫在紙條上，不要每個問題都要想好久。

7.不要隱瞞之前的就醫或報告

有之前在其他地方的報告就先拿出來，不要來「考」醫師，開誠布公，才是對自己最有利的。

8. 別拿其他資訊來和醫師爭辯

不要用你在網路看到的、聽親朋好友、鄰居說的話來和醫師爭辯，他們又不用為病人負責。

9.不要叫醫生「順便」幫你開和他專科不相關的藥和檢查

買薑還順便討幾根葱的事，菜市場都不一定可以了。但離開的時候，記得要「順便」把門關上。

10.不要覺得「怎麼別人怎麼看這麼久，輪到我的時候，怎麼看這麼快？」

陳志金表示，那是「時間相對論」，就像自己逛街血拼和等別人逛街一樣，立場不同，對時間的感受也是不同。且看得快表示自己的表達能力好、理解力好、病情不嚴重，應該要慶幸，不要覺得看診時間短就是吃虧。