有的寶寶搬了很多獎品，也有寶寶剛開始爬就哇哇大哭。（張毓翎攝）

台南市青少年休閒活動推展協會30日在新營文化中心演藝大廳，舉辦「寶寶爬行」暨「搬搬樂」、「公雞下蛋」比賽，超過百位寶寶、幼童齊聚PK，家長們無不使出渾身解數大喊寶寶名字，或是拿玩具和奶瓶等吸引寶寶往前爬，有的寶寶搬了很多獎品，也有寶寶剛開始爬就哇哇大哭，狀況百出、趣味橫生。

這場活動由台南市青少年休閒活動推展協會主辦，市議員蔡育輝服務處、新營文化中心協辦，比賽項目包含「寶寶爬行」、「搬搬樂」、「公雞下蛋」。

寶寶爬行比賽，以年滿8個月至1歳3個月的寶寶參加，以10人為1組分梯比賽，各組取前2名進入決賽，決賽前5名頒發優勝獎品，6至10名也有參賽獎品，有的寶寶完全不受控制，甚至還倒退嚕往回爬，讓不少圍觀的民眾笑翻。

搬搬樂主要限定1歲4個月至4歲的寶寶參加，90秒內能拿多少獎品到界線外，就可以帶回家；有的寶寶在家長的呼喊下，接連搬了尿布、餅乾等獎品給家長，有的則是站在原地、自顧自的玩起玩具，現場氣氛十分熱烈。

另外參加公雞下蛋的選手，則以幼童為主，比賽看誰可以將綁在腰上的乒乓球，甩到地上最多即獲勝。

蔡育輝說，大部分有關寶寶爬行的親子活動，只有在百貨公司舉辦，他與台南市青少年休閒活動推展協會從2017年開始舉辦這項活動，希望藉由活動增進親子們互動，也為孩子留下難忘回憶，過去受疫情影響暫停3年，今年好不容易趨緩，所以決定復辦，今天家長和小朋友都玩得超High。