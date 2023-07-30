受杜蘇芮颱風環流北上影響，大陸中央氣象台29日傍晚升級發布最高級別的暴雨紅色預警，這也是自2010年正式啟用預警發布機制以來，發布的史上第二個暴雨紅色預警。北京於31日8時之前，部分地區有特大暴雨，天安門廣場、故宮、頤和園、八達嶺長城等景區都暫時關閉。

據北京市氣象台，預計7月29日夜間至8月1日夜間，北京將出現大暴雨，西部、南部特大暴雨。山區及淺山區出現強降水誘發的中小河流洪水、山洪、地質災害等次生災害風險較大，城市低窪地區容易出現積水。

北京市水務局於也在7月29日22時將防洪響應升級為防洪Ⅰ級應急響應。據報，北京將有極端強降雨，降雨量可能突破歷史紀錄。

北京市防汛指揮部發布的預警措施包括，非必要不要求員工到崗上班；市民非必要不外出；學校及培訓機構停止實體教學活動；關閉所有景區、公園；在建工地停工；停止有組織的室內、室外文化體育娛樂活動。

交通方面，截至7月30日7時，北京137條山區線路公車全部停駛；市郊線路38條線路公車分別採取停駛、繞行等措施。北京地鐵的10條地面和高架線路，司機改按人工駕駛模式運行。

受降雨影響，天安門廣場、北京故宮博物院、北京動物園、景山公園、頤和園、恭王府、北京八達嶺長城景區等景區紛紛暫時關閉。同時，門頭溝區、昌平區和房山區等地的山區、鄉村民宿暫停營業。