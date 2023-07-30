7月29日10時18分，隨著X8020次中歐班列從義烏西站緩緩開出，前往西班牙馬德里，大陸今年中歐班列累計開行已達1萬列，較去年提前22天破萬列，發送貨物108.3萬標準箱、年增率達27％。

根據新華社引述大陸國鐵集團貨運部負責人說，疫情防控平穩之後，大陸外貿進出口穩中提質，跨境貨物運輸需求旺盛。中歐班列具有全天候、大運量、綠色低碳、暢通安全等優勢，受到沿線客戶青睞。

據介紹，大陸境內目前已鋪畫時速120公里的中歐班列運行線86條，鐵路部門優化中歐班列運輸組織，對中歐班列優先承運、優先裝車、優先掛運，確保安全穩定高效運行。同時擴大全程時刻表中歐班列開行規模，西安至德國杜伊斯堡雙向線路由每週1列加密為2列，運行時效穩定在12天。新增成都至波蘭羅茲雙向線路、德國杜伊斯堡至西安回程線路全程時刻表中歐班列，執行時間均壓縮5天以上，受到市場廣泛歡迎。

針對今年第1萬列中歐班列，金華貨運中心義烏經營部中歐班組班組長徐賢通表示，該趟班列滿載110標準箱，貨物包含小商品、汽車配件、電動自行車、太陽能元件等。班列將從新疆阿拉山口口岸出境，預計21天後到達馬德里。

班列營運方、義烏市天盟實業投資公司營運副總裁葉秋然說，從義烏始發的「義新歐」中歐班列運輸的商品品類和貨值逐年增加，高附加值、高科技產品呈增長趨勢，也為企業在物流環節降本增效。