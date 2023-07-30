新竹縣竹東頭前溪生態公園每天都有竹東鎮民來運動休憩。（羅浚濱攝）

新竹縣竹東頭前溪生態公園是竹東鎮民運動休憩的場域，每年櫻花季都吸引眾多賞櫻遊客，縣長楊文科為提升優化相關設施，日前與縣議員鄭朝鐘帶同縣府團隊到宜蘭取經，與宜蘭縣長林姿妙和宜蘭縣府團隊做意見交流分享，希望學習冬山河親水公園及冬山河生態綠舟的成功經驗，作為竹東頭前溪生態公園升級精進的參考。

楊文科指出，新竹縣政府2003年起積極推動河川生態治理，著手規畫150公頃的竹東頭前溪生態公園，設置步道、自行車道、生態池及棒壘球場等設施，兼具生態保育、觀光休憩等多元化功能。

楊文科說，縣府從2012年起積極推動「竹東頭前溪水質生態治理區1、2期」，申請認證作為環境教育設施場所，並已於2013年6月順利取得認證，希望以冬山河成功經驗，讓竹東頭前溪生態公園再升級。

宜蘭縣政府安排楊文科等一行人參訪宜蘭冬山河親水公園和宜蘭冬山河生態綠舟，竹縣關心無障礙廁所、解說設施、照明設備等規畫設置，過程中由雙方縣府團做意見交流分享。

林姿妙歡迎楊文科縣長帶團隊參訪宜蘭縣，認新竹縣和宜蘭縣一起切磋、努力，就能拚出好生活。楊文科感謝林姿妙縣長與宜蘭縣政府團隊分享冬山河建設經營的經驗，新竹縣團隊可說是收穫滿滿，相信對竹東頭前溪生態公園的規畫有很大幫助。

新竹縣環保局說明，將參考宜蘭縣冬山河和生態綠洲各場域優質作法，持續提升竹東頭前溪生態公園硬體設施，精進規畫相關施設位置 考量適宜性和完善性，讓民眾使用更具友善性、方便性及安全性，在參訪和交流中也獲取寶貴的維護管理經驗，期增進竹東頭前溪生態公園的維護管理品質。