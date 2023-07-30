警方訊後依強盜等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄新興區日前發生一起強盜案，23歲王姓女子當時到自助洗衣店等衣服洗完，不料卻遭到39歲江姓男子持類似美工刀刀具脅迫，王女嚇壞將身上皮包、手機交給江男，江男得手後隨即騎機車離去。警方獲報調查，循線到江男住處將其逮捕，江男落網辯稱，因疫情導致生活拮据，無奈選擇搶劫，全案依強盜等罪嫌移送法辦。

23日凌晨4時許，王女前往新興區中山橫路某自助洗衣店洗衣服，不料在等衣服洗完期間，王女突然遭到江男持類似美工刀的刀具，威脅王女將錢包、手機交付給他，王女當時嚇壞不敢反抗，只好將身上皮包、手機交給江男，江男得手後隨即騎機車離開現場。

王女事後趕緊到新興分局報案求助，警方獲報展開調查，循線鎖定江男位於三民區住處，見時機成熟，當天晚間9時3分許，前往江男家中並將正在休息的江男壓制逮捕，並在房間查獲王女的皮包、證件、新台幣900元等贓證物，但未找到王女手機，江男表示因怕手機有定位，隨手丟棄在路旁。

據悉，江男向警方辯稱，因疫情期間工作不順、收入減少，且後續染疫將近一個月未工作，已經快無法負荷生活開銷，見到王女獨自一人在洗衣店無防備，才會鋌而走險；全案依強盜等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，後續由檢察官向高雄地方法院聲請羈押獲准。