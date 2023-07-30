董事長樂團日前完成「小河23事」演出。（獨一無二娛樂文化提供）

董事長樂團長期致力以母語創作音樂，本月成團26年，團員們日前完成「小河23事」的演出，一連演唱23首曲目，為了符合河岸留言的live精神，全程採用不播放PGM的live形式，也讓當天抵達的樂迷們直呼真的是太過癮了，live就是這樣讓人著迷，當晚演出後也遇到警察臨檢，成員與粉絲們都說：「26年前後都一樣，演出後都有警察臨檢，始終保持初衷？這場復刻的好完整！」

貝斯手鈞董（林大鈞）近日受國立中正紀念堂管理處邀請策畫「做咱的歌─臺灣台語詞曲創作班」，課程傚法鄧雨賢、文夏老師的精神，以歌謠創作的方式，讓母語文化得以傳承，邀來自家樂團主唱吉董講述詞曲編曲概論，鈞董打趣的說：「以吉董最近對於慢跑運動的熱愛，會不會參加課程的學員最後也都變成跑團的成員？」台語創作概論更是邀請到與江蕙、伍佰、蔡振南、施文彬、S.H.E、范逸臣、信樂團等都曾合作過的金曲台語歌詞教父武雄老師，台語歌曲演唱課程由首位以台語主持獲得廣播金鐘獎最佳流行音樂節目主持人獎，同時也入圍今年金曲獎的邵大倫講述。

此外，董事長樂團今年也受邀擔任第一屆「歌仔上青-全國歌仔戲比賽」代言人，鈞董有感而發提到音樂是學習語言效果最好的管道，具有感染力，讓語言學習起來不那麼的生硬，是語言入門學習很好的幫手，能有機會規劃安排系列課程，透過課程讓更多喜歡音樂也想要學習台語的人開始用台語創作，是很開心的事情。