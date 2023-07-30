台灣的半導體實力全球公認，中、美大國的交錯對峙，迫使台灣正視自身定位的探究，更要讓國際社會聽到台灣的聲音，「台灣處在最關鍵地位，也是目前最重要課題！」，東南亞影響力聯盟（SIA）創辦人、藍濤亞洲（FCCP）總裁黃齊元30日表示，以個人力量結合東南亞影響聯盟（SIA），邀請知名國際政經專家來台進行《香格里拉對話— 台北》「2023台灣地緣政治高峰論壇」。

將於9月11日登場的「2023台灣地緣政治高峰論壇」，主題圍繞在全球地緣政治，解析台灣的危機與因應策略，當前全球地緣政治最具聲望及權威的國際學者專家，包括哈佛大學甘迺迪政府學院教授奈伊（Joseph Nye），芝加哥大學米爾斯海默（John Mearsheimer），修昔底德陷阱作者Graham Allison，新加坡國立大學教授、前外交官馬凱碩等，為台灣有史以來最強的全球地緣政治高峰論壇。

黃齊元是資深投資銀行人士，長期熱中於國際事務的推動，兩年多前成立《東南亞影響力聯盟》，至今已在越南有一定的成果；今年五月再在新加坡成功舉辦《台星家族辦公室論壇》。他表示，新加坡每年舉辦《IISS香格里拉對話》，邀請亞洲各地國防部？於新加坡香格里拉酒店參加、對話，新加坡的國際政治地位也因此史上留名，今年有41國防長參加、針對中美關係議題探討。此次在台北舉辦《香格里拉對話— 台北》國際論壇，探討重點在當前地緣政治的台海關係及兩岸事務，與新加坡《IISS香格里拉對話》相互對應。

「台灣身處地緣政治風暴之中，國際政經專家親自來台了解、關心！」，黃齊元說，一次邀集7位國際政治超級影響力人物，連在美國、新加坡都很難做到，可以預期國際政經專家發表對台海危機的看法，將引起全球關注，亦值得政府及？間參考，已知有來自亞洲其他國家募名而來報名參與。

黃齊元表示，台灣在科技半導體、經濟領域有卓越的成績，在地緣政治上也必須要有一定的話語權，《香格里拉對話— 台北》「2023台灣地緣政治高峰論壇」的國際學者專家對話，將能為台灣找到國家定位。