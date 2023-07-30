桃園一名羅姓男子先前聘請越南看護照顧年邁的母親，未料羅男竟數度對女看護伸出鹹豬手，先是佯稱看護「內衣掉下來」襲胸，後來又襲臀，慘被移送法辦。桃園地院審結，依犯性騷擾罪及強制猥褻罪，各處有期徒刑6月、10月。可上訴。

判決書指出，羅姓男子自2019年5月間透過仲介聘用越南籍女看護照顧母親，2020年10月間羅男趁女看護打掃時，伸手撫摸其背部，稱「妳內衣掉下來了」，接著隨即伸手觸摸女看護的胸部。

時隔一周，女看護忙著廚房煮飯，羅男便趁機伸手觸摸其臀部，女看護閃躲後，羅男變本加厲伸手有上往下撫摸其背部，接著更把手伸入女看護的衣領襲胸，強行猥褻得逞。全案經由女看護報警處理，檢方偵結起訴。

桃園地院審理時，羅男否認犯行，稱自己僅是要交代女看護工作內容，他實在不可能猥褻一個有先生又有男朋友的人，但法官勘驗女看護的證詞後，認定女看護並非虛言，採信其說詞，審酌後，依犯性騷擾罪，判處羅男有期徒刑6月，又犯強制猥褻罪，判處有期徒刑10月。可上訴。