台北市長蔣萬安推「長照三箭」政見，其中長照床位於6個月內增加500床，屢遭議員質疑政見跳票。台北市軍人公墓以南、研究院路三段以北的「細南3」土地，土地使用分區自「社福用地」改為「衛福用地」，未來將設置3家住宿式長期照顧機構，提供長期照護床約600床及日間照顧服務。

業者欲於南港區設立「南港寶島醫院」，預計提供急性一般病床及特殊病床各49床，並設置3家住宿式長期照顧機構，包含長期照護床約600及日間照顧服務，且有內外科門診、檢驗、手術及藥事等空間。

業者代表、醫師高嘉足於都委會中指出，配合地區發展變更為機關用地，醫院、住宿式長照及日照機構所需容積率合計約為400％，並考量醫院及長照使用者屬避難逃生弱勢族群，且長照機構許可設立以10層樓為限，放寬建蔽率以提供較大平面、降低高度，提升服務效率及安全，因此陳請建蔽率達60％。

都發局回覆，因COVID-19疫情關係，醫療院所外必須有整備空間，建議建蔽率維持50％。都委會主席、副市長李四川裁定，南港寶島醫院容積率增至225％、建蔽率則為50％。