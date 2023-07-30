世界警消運動會，台北市警局女警王令樺奪雙金，披國旗受獎。（警政署提供）

世界警消運動會，台下可見加油團舉國旗為選手加油。（警政署提供）

世界警察消防運動會爆出「收國旗」爭議，30日警政署表示，第20屆世界警消運動會賽事於7月28日至8月6日在加拿大溫尼伯舉行，我國選手首日賽事即勇奪3金4銀佳績，戰果輝煌。警政署指出，世界警消運動會代表團秉持兼顧運動員參賽權益，並全力維護國家主權、尊嚴的原則下參賽，首日獲獎選手紛紛披掛國旗上台領獎、代表團成員也在場邊舉著國旗吶喊為場上選手加油，青天白日滿地紅的國旗飄揚，令人振奮！

世界警消運動會傳佳績 北市女警王令樺「披國旗」奪雙金

警政署表示，首日賽程中，健美比賽由郝旭恆、王令樺及林冠儀等3位代表團好手出賽，一舉奪下2金4銀，摔角比賽由許顥瀚奪得1金，可說是人人均奪牌，各個賽場的頒獎台上四處可見我國國旗飄揚，大大增加我國警察、消防機關知名度，更與其他參賽國家執法人員熱絡交流，成功拓展國民外交。

其中來自台北市政府警察局的女警王令樺，參加女子健美健體及比基尼項目，為我國摘下雙金，意義非凡，王令樺表示：「感謝到場的隊友幫我加油，消弭首日出賽的緊張，真的很開心很給力；希望帶來這2面金牌，可以為各位隊友們加油打氣，再創佳績。」

警政署表示，世界警察消防運動會（WPFG）自 1983 年開始，由美國加州警察體育總會（CPAF）創辦，每 2 年舉辦 1 次，目的在鼓勵執法人員參與體育活動及執勤技能競賽。

警政署表示，主辦方以國際運動賽事奧會模式進行，為避免我國有遭矮化情形，我國參賽前即向大會說明我國隊名為「CHINESE TAIPEI」，入場順序並以 TAIPEI 縮寫「TPE」排在「T」組進場，請大會依奧會模式進行。大會主辦方承諾會依循奧會模式，同時要求我方確依奧會模式進場，避免衍生爭議。本屆世界警察消防運動會加拿大主辦單位依奧會模式我國隊名為「CHINESE TAIPEI」，安排於「T」組進場，並無被矮化情形。

警政署說明，本次參賽依據主辦方事前的默契，採奧會模式，自費參賽的消防同仁可能不了解這樣的過程，為避免影響運動員參賽權益代表團人員乃基於善意提醒，過程中因而產生誤解，代表團將再向自費參賽選手溝通說明

警政署強調，所有參賽選手出國比賽都是拼盡全力為國家奮戰，爭取每一個讓世界看見台灣的機會，此時此刻所有選手都正全力拼搏著，準備讓國旗再次飄揚！未來幾日的比賽中，尚有多項賽事準備展開，每位參賽選手已做好準備，勢將全力以赴、為國爭光，也請大家一起為選手們打氣加油。