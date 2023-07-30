美國國務院及澳洲外貿部發布「美澳部長級諮商」聯合聲明，反對片面改變現狀的共同立場，呼籲透過「對話」和平解決兩岸議題。外交部今天表示，這充分顯示維護台海和平與穩定已成為國際間的共識，台灣對於印太區域及全球的穩定與繁榮具有關鍵角色。

美國及澳洲兩國外交及國防部長7月29日在澳洲布里斯本召開「美澳部長級諮商」（AUSMIN），會後美國國務院及澳洲外貿部發布第33屆「美澳部長級諮商」聯合聲明。

外交部副發言人蕭光偉指出，美澳兩國在聯合聲明中重申維護台海和平及穩定的重要性，以及反對片面改變現狀的共同立場，同時呼籲透過「對話」和平解決兩岸議題，而非使用威脅、武力及脅迫。

美澳部長另強調台灣在印太區域民主及經貿的領導地位，以及重申共同合作支持台灣有意義參與國際組織的承諾。美澳將持續深化與台灣在經濟、貿易及人民間的關係，並加強與台灣在太平洋區域發展協調的合作。

他說，近年來，美國與澳洲持續在各項重要國際場合，重申台海和平及穩定的重要性、反對任何一方片面改變台海現狀，以及支持台灣國際參與的堅定立場。上述發展充分顯示維護台海和平與穩定已成為國際間的共識，台灣對於印太區域及全球的穩定與繁榮具有關鍵角色。

對於美澳兩國連續4年在年度部長級諮商聯合聲明中公開表達對台灣全方位的堅定支持，外交部表示誠摯感謝與高度肯定。

蕭光偉表示，我國政府將在既有的堅實基礎上，持續與美、澳，以及其他理念相近國家緊密合作，守護台海的和平穩定，持續拓展台灣的國際空間，捍衛民主自由等共享價值，以及以規則為基礎的國際秩序，共同促進印太區域的和平、安全與繁榮。